Komşuda ikinci kez sel felaketi
Yunanistan ikinci kez sel felaketi meydana geldi. Heyelan meydana gelen yollar, trafiğe kapatıldı.
Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.
Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.
Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.
Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.
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