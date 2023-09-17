Miçotakis-Erdoğan zirvesi öncesi Atina'dan mesaj: Avrupa yolu, Yunanistan'dan geçiyor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:11

Güncelleme: 17.09.2023 - 15:11

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 87'ncisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nda Türkiye'ye ilişkin çarpıcı mesajlar gönderdi.

Kiryakos Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde iletişim kanallarının yeniden kurulmuş olmasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Miçotakis, "Türkiye ile mutabakat zaptının imzalanmasını, nasıl konuşabileceğimize ilişkin konuları ve birçok düzeyde işbirliğini son derece olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın, Türkiye'ye yönelik stratejisini hiçbir zaman değiştirmediğini" kaydeden Miçotakis, "Benim isteğim, konuşabilmemiz ve anlaşmazlığa düştüğümüzde, Türkiye'nin hatası nedeniyle olduğu gibi işleri aşırıya götürmememizdir" diye konuştu.

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık konularına değinerek, "Lahey'e hala uzun bir yol var. Türkiye'nin, Yunanistan ile iyi ilişkilere sahip olmakta çıkarı var; Avrupa yolu Yunanistan'dan geçiyor. Geçmişten gelen sorunların bir gecede çözülmesini beklememeliyiz" dedi.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Miçotakis'in, Çarşamba günü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu oturum aralarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Miçotakis ve Erdoğan'ın, zirvede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.