Komünist Parti'den, ABD tanklarını taşıyan trene engel

Yunanistan'da dün akşam saatlerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyelerinden oluşan bir grup, ABD'ye ait NATO tanklarını taşıyan bir treni durdurdu.

Selanik yakınlarındaki Evzoni kasabasında gerçekleşen olayda KKE üyeleri trenin önüne yatarak ve raylara taşlar koyarak treni durdurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, grup, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşa dahil olmasına karşı sloganlar attı ve tankların taşınmasının 'Yunanistan'ı savaşa sürükleyeceğini' savundu.

