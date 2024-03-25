Komünist Parti'den, ABD tanklarını taşıyan trene engel
Yunanistan'da Komünist Parti, NATO'nun tanklarını taşıyan bir tren yolunu keserek tankların üzerine, "Katiller, evinize dönün" yazdı. Komünistlere sonrasında polis müdahale etti.
Yunanistan'da dün akşam saatlerinde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyelerinden oluşan bir grup, ABD'ye ait NATO tanklarını taşıyan bir treni durdurdu.
Selanik yakınlarındaki Evzoni kasabasında gerçekleşen olayda KKE üyeleri trenin önüne yatarak ve raylara taşlar koyarak treni durdurdu.
Sputnik'in aktardığına göre, grup, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşa dahil olmasına karşı sloganlar attı ve tankların taşınmasının 'Yunanistan'ı savaşa sürükleyeceğini' savundu.
Railway Blockade: Greek Communist Party Members Halt Transport of US Military Equipment ????????— ?? (@AlertChannel) March 23, 2024
Breaking News: Members of the Greek Communist Party (KKE) and the Communist Youth of Greece (KNE) have erected a blockade at the railway station, disrupting the transit of US military… pic.twitter.com/9ucFvenyLd
Polis olay yerine gelerek protestocuları dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbedede bazı protestocular ve polis memurları yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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