Yunanistan'dan 'altın vize' hamlesi: Yatırım limitini artırdı

Yunanistan hükümeti, 'altın vize' programı kapsamında minimum yatırım limitini 800 bin euroya çıkararak AB dışındaki yatırımcıların mülk satın almasını daha pahalı hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:51
Yunanistan'dan 'altın vize' hamlesi: Yatırım limitini artırdı
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Yunan hükümeti, yabancılara oturma izni sağlayan 'altın vize' programı için asgari yatırım limitini 250 bin eurodan 800 bin euroya yükseltti.

CNN Türk'ün aktardığına göre, yeni sınır 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve Atina, Selanik ve büyük adalardaki mülkler için geçerli olacakken, Yunanistan'ın diğer bölgeleri için sınır 400 bin euro olacak.

Hükümet, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan yatırımcıların mülk satın almasıyla daha da kötüleşen ülkedeki konut sıkıntısını gidermeyi hedefliyor.

Büyük şehirlerde ve adalarda emlak fiyatlarının ve kiraların artması bu eğilimin bir sonucu olmuştur.

'Altın vize' programı başarılı olmuş, 2023 yılında 2,5 milyar avro gelir elde edilmiş ve yatırımcıların çoğu Çin ve Türkiye'den gelmişti.

Program, beş yıllık oturma izni, Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat ve Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı veriyor.

Değişikliğin bir parçası olarak, mülklerin Airbnb konaklama yeri olarak kiralanmasına artık izin verilmeyecek.


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