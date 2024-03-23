Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede

Yunanistan'ın Korinthos kentindeki göçmen kampında kötü yaşam koşullarını protesto eden düzensiz göçmenler ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:34
Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede
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Yunan basınındaki haberlere göre, düzensiz göçmenler, kamp koşullarının düzeltilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteriyi sonlandırmak için kampa giren polis ekipleri ile düzensiz göçmenler arasında arbede çıktı.

Kamp koşullarını protesto eden bazı düzensiz göçmenlerin, açlık grevine başladığı belirtildi.


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