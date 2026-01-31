Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kongo'da büyük maden faciası: Göçükte 226 işçi yaşamını yitirdi

Kongo'da büyük maden faciası: Göçükte 226 işçi yaşamını yitirdi

31.01.2026 13:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kongo'da büyük maden faciası: Göçükte 226 işçi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası meydana geldi. Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinde birkaç gündür şiddetli yağışların görüldüğü Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde işçilerin yer altı kuyularında çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi hayatını kaybetti. Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları, bölgenin ulaşım zorlukları ve maden faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsizliği ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor.

Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.

İlgili Konular: #MAden faciası #Kongo

İlgili Haberler

Maden işçileri, Dünya Madenciler Günü'nü sahada kutladı
Maden işçileri, Dünya Madenciler Günü'nü sahada kutladı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) müesseselerinde gerçekleştirilen Dünya Madenciler Günü etkinliklerinde, madenciler bir araya geldi, maden şehitleri anıldı, işçilere vardiya çıkışlarında ikram yapıldı.