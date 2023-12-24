Kongo'daki isyancılar köye saldırdı: 4'ü kadın 7 sivil öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki isyancılar köye saldırdı. Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda, evleri ateşe veren isyancılar 4'ü kadın 7 sivili öldürdü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 4’ü kadın 7 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Mayimoya kasabasına bağlı Kokola ve Upira köylerine Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
Köydeki bazı evleri ateşe veren ADF üyeleri, 4’ü kadın 7 sivili öldürdü.
Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!
- Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda
- 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
- Kızıl Goncalar İsmailağa'nın hedefinde!
- Yunus Akgün, Leicester City'e hareket getirdi!