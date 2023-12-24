Kongo'daki isyancılar köye saldırdı: 4'ü kadın 7 sivil öldü

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:12

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:12

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 4’ü kadın 7 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Mayimoya kasabasına bağlı Kokola ve Upira köylerine Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köydeki bazı evleri ateşe veren ADF üyeleri, 4’ü kadın 7 sivili öldürdü.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.