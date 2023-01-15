Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasindi kentinde bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 21:26
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Uganda sınırında yer alan Kasindi kentindeki Protestan kilisesine pazar ayini sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Ordu sözcüsü Anthony Mualushay basına yaptığı açıklamada, saldırının arkasında muhtemelen terör örgütü IŞİD bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) olduğunu belirterek, "İlk göstergeler bu bombalı saldırının arkasında ADF olduğunu gösteriyor" dedi.

Bölge Yöneticisi Charles Omeonga yaptığı açıklamada, can kaybının artabileceğini ifade ederek, ADF’nin 2014 yılından bu yana Kasindi'yi ilk kez hedef aldığını açıkladı. ADF, 2019 yılında terör örgütü IŞİD’e biat etmesinden bu yana onlarca köye baskın düzenledi ve yüzlerce kişiyi öldürdü.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti kilise bombalı saldırı

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