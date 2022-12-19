Pakistan'da bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı
Pakistan’ın Khuzdar kentinde bombalı motosikletle düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Khuzdar kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü çocuk toplam 13 kişi yaralandı.
Patlamanın yaşandığı bölgede bulunan hastanelerde acil durum ilan edilirken, yaralılardan 2’sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, bölgede iki patlama yaşandığını, çoğu kişinin ikinci patlamada yaralandığını ifade etti.
Khuzdar’da görevli polis memuru Muhammad Jan Sasoli, saldırının motosiklete yerleştirilen bir bomba ile düzenlendiğini belirterek, "Polis bölgeye ulaştı ve kordon altına aldı" dedi.
Saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.
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