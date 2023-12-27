Kongo'da muhalif gösteriler yasaklandı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 08:49

Güncelleme: 27.12.2023 - 08:49

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) muhalefet tarafından düzenlenmesi planlanan gösterilerin yasaklandığı bildirildi.

KDC İçişleri Bakan Yardımcısı Peter Kazadi, basına yaptığı açıklamada, seçim sonrası ülkedeki siyasi gerginliğin devam ettiğine dikkati çekti.

Kazadi, muhalif cumhurbaşkanı adaylarının ortak çağrısıyla yarın düzenlenmesi planlanan gösterilerin yasakladığını açıkladı.

Gösterilerin yasal bir dayanağının olmadığını ifade eden Kazadi açıklamasında, "Dünyadaki hiçbir hükümet bunu kabul edemez, bu yüzden buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

KDC'DE SEÇİM

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 5 cumhurbaşkanı adayı, oy verme işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığını ileri sürerek, 20 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin iptalini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı adayları Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoy, Jean Claude Baende ve Nkema Liloo, sahte oy pusulalarının kullanıldığı, birçok seçmenin oy kullanamadığı ve seçimlerin anayasaya uygun organize edilmediğini vurgulamış ve yarın başkent Kinşasa'da protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla KDC'deki 44 milyon seçmen, 20 Aralık'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için oy kullanmıştı.

Resmi sonuçlar en geç 31 Aralık'a kadar Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayı, 20 Ocak 2024'te yemin ederek 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Seçime katılımın yüzde 47,56 olduğu bir önceki seçimlerde, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefet partilerinin çatı adayı Fayulu ise oyların yüzde 35,2'sini almıştı.