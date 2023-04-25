Kongo'da okul yandı, öğrenciler çatıdan atladı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki bir okulda çıkan yangında onlarca kız öğrenci çatıdan atladı. Olayda en az 97 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyindeki Lualaba eyaletinin başkenti Kolwezi’nde bir Katolik okulunda yangın çıktı.
Yangının okulun yatakhanesinde başladığı daha sonra okulun ilk ve orta öğretim binalarına yayıldığı öğrenildi. Onlarca kız öğrenci alevlerden kaçmak için yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan atladı.
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, en az 97 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı, 30 öğrencinin vücudunda kırıklar olduğu ifade edildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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