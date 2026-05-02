Kongre devre dışı bırakıldı: ABD’den Orta Doğu’ya dev silah satışı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik geniş kapsamlı bir silah satışını hayata geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışların Kongre incelemesi olmadan onaylandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, satışlar için “acil durum” kararı alındığını belirterek, bu kapsamda Kongre denetimi şartının kaldırıldığını bildirdi.

HANGİ ÜLKEYE NE SATILIYOR?

Açıklamaya göre, satış paketi kapsamında:

Katar’a 4,01 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemi destek hizmeti

Katar ve İsrail’e yaklaşık 992’şer milyon dolarlık Güdümlü Hassas Vuruş Sistemleri (APKWS)

Kuveyt’e 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi

Birleşik Arap Emirlikleri’ne 147,6 milyon dolarlık APKWS

satışı onaylandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalar dokuzuncu haftasına girerken, kırılgan ateşkesin üzerinden üç haftadan fazla zaman geçti.

İran’ın misillemeleri ve bölgedeki saldırılar, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ DEVREDE

Satışlarda başlıca yüklenici şirketler arasında BAE Systems, RTX Corporation, Lockheed Martin ve Northrop Grumman yer aldı.

ABD’nin Kuveyt, BAE ve Katar ile yürüttüğü askeri iş birlikleri, bu ülkelerdeki insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Hak savunucuları, gazeteciler ve muhaliflere yönelik baskılara dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD’nin İsrail’e verdiği destek de özellikle Gazze’de yaşanan sivil kayıplar ve insani kriz nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.