Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kongre devre dışı bırakıldı: ABD’den Orta Doğu’ya dev silah satışı

2.05.2026 10:29:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre denetimini baypas ederek İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) toplam 8,6 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, satışı "acil durum" ilan ederek resmileştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik geniş kapsamlı bir silah satışını hayata geçirdi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışların Kongre incelemesi olmadan onaylandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, satışlar için “acil durum” kararı alındığını belirterek, bu kapsamda Kongre denetimi şartının kaldırıldığını bildirdi.

HANGİ ÜLKEYE NE SATILIYOR?

Açıklamaya göre, satış paketi kapsamında:

  • Katar’a 4,01 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemi destek hizmeti
  • Katar ve İsrail’e yaklaşık 992’şer milyon dolarlık Güdümlü Hassas Vuruş Sistemleri (APKWS)
  • Kuveyt’e 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi
  • Birleşik Arap Emirlikleri’ne 147,6 milyon dolarlık APKWS

satışı onaylandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalar dokuzuncu haftasına girerken, kırılgan ateşkesin üzerinden üç haftadan fazla zaman geçti. 

İran’ın misillemeleri ve bölgedeki saldırılar, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ DEVREDE

Satışlarda başlıca yüklenici şirketler arasında BAE Systems, RTX Corporation, Lockheed Martin ve Northrop Grumman yer aldı.

ABD’nin Kuveyt, BAE ve Katar ile yürüttüğü askeri iş birlikleri, bu ülkelerdeki insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Hak savunucuları, gazeteciler ve muhaliflere yönelik baskılara dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD’nin İsrail’e verdiği destek de özellikle Gazze’de yaşanan sivil kayıplar ve insani kriz nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #ABD #Donald Trump

Donald Trump’ın açıklamasının ardından ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin, Birleşik Krallık ve Hong Kong bağlantılı şirket ve kişileri İran petrolünün taşınmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.
The Economist uyardı: ABD’de asıl kriz seçim değil, güven The Economist’in analizine göre ABD’de ara seçimlerde sonuçtan çok güven krizi öne çıkıyor. Demokratların kazanması beklenirken, seçimlere duyulan inancın zayıflaması sistem için daha büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.
İran’dan ABD’ye yeni teklif: Müzakere taslağı Pakistan’a iletildi İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi.