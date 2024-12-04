Kongre üyeleri yolsuzlukla suçlandı: Cumhurbaşkanı ifadeye çağrıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Afet Risk Yönetimi Ulusal Birimi'ndeki (UNGRD) yolsuzluk skandalıyla bağlantılı 6 kongre üyesine karşı yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.

Kongre üyeleri yolsuzlukla suçlandı: Cumhurbaşkanı ifadeye çağrıldı
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:59

Ulusal basında yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, bir süredir UNGRD'deki yolsuzluk iddialarıyla suçlanan 6 kongre üyesi hakkında bilgi almak amacıyla Petro'dan yazılı ifade talep edecek.

Petro'nun ifadeye çağrılması talebinin, UNGRD'deki yolsuzluk iddialarını soruşturan Yüksek Mahkeme Özel Soruşturma Dairesi Yargıcı Misael Rodriguez Castellanos tarafından yapıldığı belirtildi.

Castellanos'un, Petro'nun ifadesinin yeminli tasdikname yoluyla alınmasına karar verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya gündemini uzun süredir meşgul eden UNGRD'deki yolsuzluk skandalı, Cumhurbaşkanı Petro tarafından daha önce de defalarca dile getirilmiş ve yolsuzluğa karışanların ortaya çıkarılması için savcılık makamlarına çağrıda bulunulmuştu.


Etiketler: #Kolombiya #yolsuzluk

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