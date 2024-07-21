Kongre üyelerinden Biden'a soğuk duş: Onlarca Demokrat vekil çağrı yaptı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:46

Güncelleme: 21.07.2024 - 10:46

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, 30'dan fazla ABD Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.

WSJ'ye göre, 29 kongre üyesi ve 4 senatör olmak üzere toplam 32 Demokrat milletvekili halihazırda doğrudan Biden'a yarıştan çekilmesi çağrısında bulundu; 12 milletvekili daha (8 kongre üyesi ve 4 senatör) Biden'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanma ve ikinci başkanlık dönemini tamamlama kabiliyetine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Toplam 64 Demokrat (51 kongre üyesi ve 13 senatör) Biden'ı yarışta kalmaya çağırdı.

Bu arada, tüm Demokrat milletvekillerinin yarısından azı, 213 Temsilciler Meclisi üyesinden 87'si ve 47 senatörden 21'i Biden'ın perspektiflerine ilişkin tutumlarını kamuoyuna açıkladı.

Cuma günü Axios, Biden'ın 20-12 Temmuz tarihlerinde Kongre liderleri, Demokrat Parti üyeleri ve arkadaşlarından gelen baskılar üzerine başkanlık yarışından çekildiğini açıklayabileceğini bildirdi. Wall Street Journal da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Biden'ın yerine geçmesi en muhtemel isim olarak görüldüğünü bildirdi.