Konsere başkanlık helikopteriyle gitti: Tepki yağdı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:06

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:06

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın popüler İngiliz rock grubu Coldplay'in başkent Manila'da verdiği konsere gitmek için başkanlık helikopterini kullanması tepkilere yol açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, askeri yetkililer, binlerce kişinin konsere akın etmesi nedeniyle trafiğin tıkandığını ve devlet başkanının güvenliğini tehdit ettiği için başkanlık uçağının havalandığını söyledi. Ancak bu açıklama sosyal medyadaki tepkileri engelleyemedi.

Birçok kişi, konutu konser alanına arabayla 40 dakika uzaklıkta olan Marcos ve eşinin Coldplay'i dinlemek için helikoptere binerek halkın vergilerini boşa harcadığını savundu. Filipinliler sosyal medyada, halkın konser alanına ulaşmak için metroyla en az iki saat yolculuk yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

"Bu helikopterin parası bizim cebimizden çıkıyor" diyen birçok kullanıcı, devlet başkanının resmi araçları kişisel kullanım için kullanamayacağına dikkat çekti.

Manila metrosu dünyanın en yavaş metrolarından biri olarak kabul ediliyor. Coldplay'in solisti Chris Martin de Cumartesi günü verdiği konser sırasında zor koşullara rağmen kendisini metroda izlemeye gelen Filipinli hayranlarına teşekkür etti.