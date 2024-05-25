Köpeğe dönüşmek için 500 bin TL harcamıştı... Yeni hedefi başka bir hayvan olmak!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:43

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:43

Köpek olmak için 12.500£ (513.072,15 TL) harcayan Toco, şimdi başka bir hayvana dönüşmeyi planlıyor.

Toco, köpek kostümüyle geçirdiği günlerin ardından yeni bir hayvansal alter ego edinmek istediğini açıkladı.

Japonya'dan gelen Toco, Border Collie cinsi köpek kostümünü giyerek dört ayak üzerinde yürüyor, havlıyor, karnını okşatıyor ve tasma ile gezintilere çıkıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Başlangıçta sadece evinin konforunda bu hayvansal davranışları sergileyen Toco, zamanla bu karmaşık köpek kostümüyle dış dünyaya açılmaya karar verdi.

Zeppet adlı Japon firması tarafından yapılan bu kostüm, Toco'nun çocukluk hayalini gerçekleştirmesi için tasarlandı.

Toco, çocukluğundan beri hayvan olma arzusunu taşıdığını ve Border Collie kostümünü en sevdiği cins olduğu için tercih ettiğini belirtti.

YENİ HEDEFİ BAŞKA BİR HAYVAN OLMAK

Ancak şimdi, kuyruk sallayan günlerinden sıkılan Toco, başka bir hayvana dönüşmeyi planlıyor.

Yerel Japon haber kaynağı WanQol'a konuşan Toco, başka bir hayvana dönüşmek için araştırmalar yaptığını ve dört farklı hayvan üzerinde düşündüğünü söyledi. Yeni hedefleri arasında başka bir köpek, panda veya ayı bulunuyor.

Toco, köpek kostümü içinde hareket etmenin zorluklarını anlatarak, "Köpekler ve insanlar farklı kemik yapılarına sahip ve köpek gibi hareket etmek çok zor," dedi. Kostümün temizliğini sağlamak da ayrı bir zorluk olarak dikkat çekiyor.

Toco, gelecekte başka bir hayvana dönüşme hayalini gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Gerçekçi bir model olması açısından büyük bir hayvan olmasını tercih ederim," dedi.

Toco, bu sıra dışı hobisini nadiren yakın çevresiyle paylaştığını ve arkadaşlarının onu garip bulmasından korktuğunu da ekledi.