Köpek balığının saldırdığı sörfçü kayboldu
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü kayboldu.
ABC News'ün haberine göre, Perth kentindeki Wharton Plajı'nda sörf yapan kişiye köpek balığı saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, köpek balığı ısırığı izlerinin olduğu sörf tahtasının suda bulunduğunu fakat sörfçünün yerinin tespit edilemediğini açıkladı.
Polis, dalgıçların kayıp sörfçüyü bulmak için çalıştıklarını bildirdi.
Etiketler: #Avustralya #köpek balığı
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