Üst üste ikinci zafer... Avustralya Açık'ta şampiyon Sinner!
Alexander Zverev'i 3-0 mağlup eden Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi.
Karşılıklı oyunlarla başlayan ilk seti Sinner, 6-3 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.
İtalyan raket, tie-break'e giden ikinci sette de hata yapmadı ve durumu 2-0'a getirdi.
Son sette de güçlü oyununu sürdüren Sinner, rakibini 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti ve üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.
Sinner, 2024 Avustralya Açık finalinde de Rus rakibi Medvedev'i 3-2 mağlup etmişti.
Zverev ise daha önce 2020 Amerika Açık finalinde Dominic Thiem'e; 2024 Roland Garros finalinde ise Alcaraz'a mağlup olarak iki Grand Slam fırsatını kaçırmıştı. Böylece Alman raket, üçüncü grand slam finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.
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