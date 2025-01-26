Üst üste ikinci zafer... Avustralya Açık'ta şampiyon Sinner!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:30

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:28

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Karşılıklı oyunlarla başlayan ilk seti Sinner, 6-3 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.

İtalyan raket, tie-break'e giden ikinci sette de hata yapmadı ve durumu 2-0'a getirdi.

Son sette de güçlü oyununu sürdüren Sinner, rakibini 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti ve üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Sinner, 2024 Avustralya Açık finalinde de Rus rakibi Medvedev'i 3-2 mağlup etmişti.

Zverev ise daha önce 2020 Amerika Açık finalinde Dominic Thiem'e; 2024 Roland Garros finalinde ise Alcaraz'a mağlup olarak iki Grand Slam fırsatını kaçırmıştı. Böylece Alman raket, üçüncü grand slam finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.