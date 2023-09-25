Köpek satışı kanlı bitti: 1'i çocuk 3 ölü

Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:07

Güncelleme: 25.09.2023 - 18:09

ABD'nin Florida eyaletinde, köpek satışı nedeniyle çıkan tartışma sırasında açılan ateş sonucu 3 yaşında bir çocuk ve iki yetişkin vurularak öldürüldü.

New York Post'ta yer alan habere göre, üç kurban, köpek satışı konusunda diğer kişilerle görüşmek üzere saat 22.00 sularında lüks apartman dairesine giden beş kişi arasındaydı.

Tartışmanın iki bina arasındaki koridorda çıktığını belirten polis, ölen üç kişinin yanı sıra bir kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis, silahlı saldırının ardından iki kişinin bir arabayla olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. Polis ayrıca, kurbanların kimliklerinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Tanıklarla ve hayatta kalan kurbanlarla görüşüldüğünü aktaran polis, grubun apartmana köpek almak ya da satmak için mi gittiğinin tespit edilemediğini vurguladı.