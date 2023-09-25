Robot polisler metrolarda görev almaya başladı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:02

ABD'nin New York eyalatinin, New York Polis Departmanı (NYPD), şehirdeki metro istasyonlarında yeni bir güvenlik önlemi olarak robotları kullanıyor. Robotlar, şehirdeki güvenliği artırmak amacıyla görevlendirildi.

Robotlar, California merkezli Knightscope şirketi tarafından üretiliyor ve büyük tekerlekli çöp tenekelerini andırıyorlar. Robotlar, dört kamera ile donatılmış olup ses kaydı yapamazken, video kaydı yapabilmektedirler.

Robotlar, NYPD tarafından gece yarısından sabah 6'ya kadar metro istasyonlarında devriye görevini üstlenecekler. Ancak ilk iki haftalarını sadece ana alanları dolaşarak ve istasyonun haritasını çıkararak geçirecekler. Robotların kameralarının canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ve polislerin bu görüntüleri izleyip izlemeyeceği henüz net değil.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, robotların acil durumlar veya suçlarla ilgili video kaydı yapabileceğini ancak yüz tanıma özelliğini kullanmayacaklarını belirtti. Robotlar, şüphelileri yakalama yeteneğine sahip değiller ve gerçek zamanlı yardım sağlayabilmeleri için kullanıcıları canlı bir kişiye bağlayabilirler.

NYPD, bu robotları saatlik yaklaşık 9 dolarlık (mevcut kur ile 244 TL) bir kira ücretiyle kullanıyor. Belediye Başkanı Adams, robotların bu maliyete değeceğine inandığını söyledi ve bu makinelerin polis aracı olarak kullanılmasını destekliyor. NYPD, bu robotları kullanmaya başlamadan önce başka bir robot üreticisi olan Boston Dynamics'in Spot robotlarını kullanmayı planlıyordu, ancak bu planlar kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle iptal edilmişti.