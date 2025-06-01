Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köprü, tren üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı

Köprü, tren üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı

1.06.2025 10:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Köprü, tren üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

İlgili Konular: #Rusya #köprü