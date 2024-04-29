Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanıyor: Askerden Arındırılmış Bölge'de mayın döşedi

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:20

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore'den askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara, mayın döşediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Bu, iki ülke arasındaki sınır ötesi yolların kapatılması kapsamında Kuzey Kore'nin attığı son adımlardan biri oldu.

Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında DMZ içerisinde, yollara mayın döşediği tespit edilmişti.

Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatı vermişti.

Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.