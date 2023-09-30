Kore Yarımadasında gerilim tırmanıyor: Terörle mücadele tatbikatı düzenlendi

Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:10

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:10

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgenin yaklaşık 30 kilometre güneyinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele tatbikatı kapsamında iki ordunun, binaların aranması, rehinelerin kurtarılması ve teröristlerin yerinin tespit edilip etkisiz hale getirilmesi gibi konular üzerinde çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada iki ordunun ekip olarak şehir ortamında terörle mücadele operasyonlarındaki yeteneklerini geliştirmeye odaklandığı ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi (SPA) 28 Eylül'de, "ülkenin varlığı ve gelişimini güvence altına almak, bölgesel ve küresel huzuru korumak" için nükleer silah üretimini hızlandırmak yönündeki yasa teklifini oybirliğiyle kabul etmişti.

Yasanın meclisten geçmesinin ardından konuşma yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini "NATO'nun Asya versiyonu" olarak nitelendirerek, ABD'nin Kuzey Kore'yi "fiziksel olarak ortadan kaldırma" politikası yürüttüğünü ve Kore Yarımadası'ndaki faaliyetlerinin "nükleer savaş tehditlerini azami düzeye çıkardığını" kaydetmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise üçlü işbirliğinin Kuzey'in nükleer silah geliştirme programına sert tepki vereceğini ve uluslararası toplumun işbirliğiyle uygulanacak yaptırımlarla Kuzey üzerinde baskı kurulacağını açıklamıştı.