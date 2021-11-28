Covid-19’un Omicron mutasyonu 2 ülkeye daha sıçradı!

28 Kasım 2021 Pazar, 00:00

Covid-19’un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor.

Hollanda, Belçika, ve İngiltere’nin ardından İtalya ve Almanya'da da Omicron mutasyonu tespit edildi.

Almanya'da 2 kişide koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi.

Bu kişilerin, sağduyulu davranarak yeni varyant hakkında medyada çıkan haberlerin ardından test yaptırdığı ifade edilen açıklamada, "Bu kişiler PCR testi yapıldıktan sonra 25 Kasım'dan bu yana evlerinde karantinada bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika'da bulunanların başkalarıyla temaslarını azaltmaları, PCR testi yaptırmaları ve sağlık dairesiyle temasa geçmeleri istendi.

Öte yandan Hessen Eyaleti Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı da 21 Kasım'da Güney Afrika'dan Frankfurt havalimanı üzerinden Almanya giren bir kişiye Omicron varyantının bulaştığına ilişkin büyük şüphenin bulunduğunu ve bu kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Bu kişinin test sonucunun, 29 Kasım Pazartesi günü belli olması bekleniyor.

İTALYA'DA, MOZAMBİK'TEN GELEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya’da 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. ISS tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yakın zamanda Mozambik’ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.

İNGİLTERE'DE 2 VAKA

İngiltere'de iki kişide Covid-19 yeni varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada 2 kişinin hane halkıyla karantinaya alındıklarını belirtti. İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu. Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Yeni vakaların Covid-19 salgınının sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısı olduğuna dikkati çeken Javid herkesi aşı olmaya çağırdı.

Javid, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini belirtmişti. B.1.1.529: Yeni Covid-19 varyantı, bilim insanlarını endişelendiriyor

BELÇİKA'DA DA GÖRÜLDÜ

Belçika'da bir kişide, koronavirüsün ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belçika'da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Covid-19 testi sonuçları analiz edildi.

Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün "delta" varyantı, diğerinin sonucunun ise "süper varyant" olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı.

Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi. Hastanın ayrıca Afrika'nın güneyi ile bağlantısının olmadığını belirttiği ifade edildi.

OMİCRON VARYANTI

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.