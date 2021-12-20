7 kıtada 'Omicron' alarmı: Ülkeler ne durumda?

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:08

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle küresel çapta kısıtlamalar uygulanmaya başlarken dünya genelinde durumun her geçen gün ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Peki hangi ülkeler ne gibi önlemler alıyor? 7 kıtadan öne çıkan gelişmeleri derledik...

AVRUPA



Omicron varyantının en çok etkilediği ülke olan İngiltere’de koronavirüs vakalarının her geçen gün arttığı belirtildi. Fransa ve Almanya, İngiltere’ye yönelik seyahat kısıtlaması getirirken Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, artan vakalar sebebiyle “ciddi durum” ilan etti.



Hollanda, önemli bir karara imza atarak Omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak’a kadar tam kapanma kararı aldığını duyurdu. Avusturya’da ise aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken yurt dışından ülkeye giriş yapan kişilerde aşı yaptırmış olma zorunluluğu aranacağı öğrenildi.



ASYA



Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkede görülen ilk vaka sonrası yaptığı açıklamada, sınır kapılarını kapatmanın “geçici bir çözüm” olacağını ve “en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını söylemişti. Ancak ülkedeki Omicron varyantı etkisini artırırken kamu yayıncısı NHK'ye göre, ABD’ye ait Okinawa’daki Hansen üssünde şimdiye kadar bazıları Omicron varyantı olmak üzere 150'den fazla askeri personel ve yerel çalışan Covid-19'a yakalandı.



Malezya, ülkede toplam 13 Omicron varyantı olduğunu duyururken Hindistan ise ABD’li ilaç firması Novavax’ın lisansı altında üretilen Covovax ile kendi aşısını üretebilen ülkeler arasına katıldı.



Güney Kore’de koronavirüs vakalarının artması sebebiyle kısıtlamalar artırıldı. Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, yaptığı açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle 4’ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını bildirdi.



KUZEY AMERİKA



Pandeminin başından itibaren toplam 51 milyon vaka ve 806 bin ölüm açıklayan ABD’de, Omicron varyantı “kara kışın habercisi” olarak nitelendirildi. New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC’de vakaların salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.



Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısında son bir ayda yüzde 45 oranında artış görüldüğü, vaka sayılarının ise yüzde 40 yükseldiği ifade edildi.



Kanada, Omicron varyantı sebebiyle yeni önlemler aldığını duyururken, Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, düzenlediği basın toplantısında, “21 Aralık itibarıyla tüm uzunluktaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak” dedi.



GÜNEY AMERİKA

Amerika’nın Sesi (VOA) medya kuruluşuna göre, dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen tespit edilen tüm ölümlerin yüzde 29’unun yaşandığı Güney Amerika ve Karayipler, yaşanan sosyoekonomik problemler, yetersiz sağlık sistemleri gibi sorunlardan dolayı uluslararası sağlık kurumları tarafından pandemiyle mücadelenin en zayıf halkaları arasında gösterildi.



Dünya Sağlık Örgütü tarafından Güney Amerika’da bugüne kadar Brezilya, Peru, Meksika, Arjantin, Şili, Küba, Trinidad ve Tobago ve Bahamalar’da Omicron varyantının tespit edildiği açıklanırken Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) yetkilileri bölgedeki çoğu hastanenin yoğun talep altında kalmasından ötürü ellerindeki kısıtlı miktarda olan ilaç ve malzemelerin azaldığını ve vakaların artması durumunda sağlık sistemlerinin ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceği bildirildi.



AFRİKA



Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke olan Güney Afrika’da vakaların artmaya devam ettiği öğrenildi. Güney Afrika’da bulunan hastanelerin kabul edilen herkesi test etmesi sebebiyle ülkede çok sayıda hafif vaka tespit edildiği kaydedildi.



Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada Afrika kıtasının 2024’e kadar nüfusun yüzde 70’inin aşılanması hedefinin yakalanamayacağı uyarısında bulundu.



OKYANUSYA



Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin Delta ve Omicron varyantlarının etkisinde olduğu belirtilirken 17 Aralık tarihinde 3 bin 837 rekor vaka sayısı duyuruldu.



Pandeminin başlangıcından itibaren aldığı önlemler sebebiyle diğer ülkelere nazaran daha az vaka sayısının görüldüğü Yeni Zelanda ise 16 Aralık’ta ülkede tespit edilen ilk Omicron vakasını açıkladı.



ANTARKTİKA



Bilimsel araştırmaların yürütüldüğü Antarktika kıtasında ilk koronavirüs vakası 2020 yılının Aralık ayında görülürken pandemi başlangıcından bugüne kıtadaki durumun sakin bir seyirde gittiği öğrenildi.

