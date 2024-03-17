Korsanlar ele geçirmişti: Kurtarıldı

Hindistan donanması, Somalili korsanlar tarafından tarafından el konulan 'MV Ruen' isimli geminin kurtarıldığını ve mürettebatın tahliyesinin güvenli bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:26
Korsanlar ele geçirmişti: Kurtarıldı
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Hindistan donanması, Umman Denizi'nde Somalili korsanlar tarafından 18 Aralık 2023'te kaçırılan yük gemisindeki mürettebatın kurtarıldığını duyurdu. Malta bandıralı 'MV Ruen' isimli ticari geminin Somalili korsanlardan geri alındığı belirtildi.

Donanmanın açıklamasında, 40 saat süren operasyon sonunda 35 korsanın teslim olmaya zorlandığı ve 17 mürettebatın tahliyesinin güvenli bir şekilde tamamlandığı aktarıldı. Mürettebattan yedi kişinin Bulgaristan, dokuzunun Burma ve birinin Angola vatandaşı olduğu kaydedildi.

Helikopter, uçak ve çok sayıda geminin kullanıldığı kurtarma operasyonunda tahliye edilen mürettebatın yaralı olmadığı bildirildi. Geminin işletmecisi Bulgaristan merkezli nakliye şirketi Navibulgar, "Geminin kurtarılması sadece bizim için değil, tüm küresel denizcilik camiası için büyük bir başarı" açıklamasında bulundu. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise, kurtarılan yedi vatandaşın 'hızlı bir şekilde geri dönmesini beklediklerini' bildirdi. 


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