Seçimlerin son günü: Rusya'da 8 bölgeye saldırı

Ukrayna, Seçimlerin son gününde Rusya'nın 8 bölgesine saldırı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:56
Seçimlerin son günü: Rusya'da 8 bölgeye saldırı
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Rusya, ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin son gününde Ukrayna dronları tarafından saldırıya uğradı. 

Rusya Savunma Bakanlığı, pazar sabahı Ukrayna dronlarının en az 8 bölgeyi hedef aldığını, bazılarının Moskova bölgesine kadar ulaştığını ifade etti. 

Saldırılar sebebiyle Moskova'da hizmet veren üç havalimanı kısa süreliğine kapanırken, dronlardan biri ülkenin güneyindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıkmasına sebep oldu. Krasnodar'daki rafineride çıkan yangın sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın yasadışı şekilde ilhak ettiği Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinde ise yetkililer, kamikaze dronlarının bir oy verme merkezinde yangın çıkardığını ifade etti. 

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke genelinde toplamda 35 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. 

Üç günlük oy verme sürecinde Ukrayna Rusya'ya yaptığı hava saldırılarını yoğunlaştırırken Kremlin karşıtı sabotaj grupları da sınır bölgelerine saldırılar düzenledi. 

Rusya'da cuma günü başlayan ve bu akşam sonuçlanacak seçimleri Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 


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