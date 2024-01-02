Koruma altındaki balığı öldüren adama para cezası

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:11

Sidney'in Cronulla bölgesinde yer alan Oak Park sahilinde yaşayan mavi lapinanın 26 yaşındaki bir kişi tarafından zıpkınla avlandığı açıklandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, polis sözcüsü balığın avlandıktan sonra yeniden suya atıldığını düşündüklerini belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde öldürülen balığın muhtemelen, bölgedeki yüzücü ve dalgıçların yakından tanıdığı 35-40 yaşlarındaki Gus isimli balık olduğu ifade edildi.

Sidney polisi, kendilerine gelen bir ihbar ve fotoğrafla olaydan haberdar olduklarını ve balığı avlayan kişinin 500 dolar ceza aldığını duyurdu.

Polis sözcüsü, "Mavi lapinalar resmen devlet balığıdır ve birinin yasadışı şekilde zıpkınla avlanması bizi hayalkırıklığına uğrattı. Lapinalar ticari ve zıpkınlı balıkçılıktan korunmaktadır" dedi.

Avustralya yasalarına göre kişiler, oltayla olmak kaydıyla günde en fazla iki lapina yakalayabiliyor. Bu balıkların da 30-60 santimetre uzunluğunda olması gerekiyor.

Ülkedeki yasalar yasadışı balıkçılık için en fazla 22 bin dolar para ya da 6 ay hapis cezası öngörüyor.

Mavi lapinalar barışçıl, dost canlısı ve meraklı olmalarıyla biliniyor ve boyları 1,2 metreye kadar uzayabiliyor.