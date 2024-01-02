Lezzet dolu bir kış sofrası: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:09

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balıklar, ocak ayında sofralarımızı renklendiriyor. Denizlerin bereketiyle sofralarımıza taşınan çeşit çeşit balıklar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı destekleyerek soğuk aylarda enerjimizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. İşte ocak ayında tüketilmesi tavsiye edilen balıklar ve bu lezzetli deniz ürünlerinin sağlığımıza olan faydaları...

Hamsi: Ocak ayının vazgeçilmez balıklarından biri olan hamsi, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Beyin fonksiyonlarını destekler, kalp sağlığını korur.

Uskumru: Yağlı balıklar arasında yer alan uskumru, omega-3 yağ asitleri ve protein bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji verir.

Mezgit: Beyaz eti ve lezzetli tadıyla öne çıkan mezgit, düşük yağ içeriğiyle dikkat çeker. Protein ve vitamin kaynağıdır.

Barbunya: İçeriğindeki demir, fosfor, potasyum ve vitaminlerle zenginleşen barbunya, kış aylarında sofralarımızı renklendirir.

Çinekop: Beyaz etli ve lezzetli çinekop balığı, omega-3 yağ asitleriyle kalp sağlığını destekler, cildi güzelleştirir.