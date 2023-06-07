Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Sırp lider Vucic'i 'drama kralı' olarak niteledi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:48

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:49

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'daki son duruma ilişkin Reuters'a konuştu.

Vjosa Osmani, yeni seçimler yapılmadan önce Kosova'nın uluslararası toplumdan Belgrad'ın müdahale etmeyeceğine dair güvence alması gerektiğini söyledi.

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'i bir "drama kralı" olarak tanımladı.

Osmani, "Vucic toplantılarının çoğunda tam bir drama kralıdır. Bu yüzden, elbette, yine oldukça fazla drama yaratmaya çalıştı, ancak bölgede barış ve istikrara katkıda bulunacak hiçbir fikir sunmadı" dedi.

Osmani ayrıca, "Bu yüzden büyük tavizler veriyormuş, üzerinde çok fazla baskı varmış, acı çekiyormuş, tehlikedeymiş gibi davranmayı seviyor. Ancak bu tür öfke nöbetleri dört yaşından sonra odanın dışında bırakılmalıdır" diye ekledi.

Sırbistan, Kosova'yı hala resmi olarak kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, 2013 yılında imzalanan ancak uygulanmayan bir anlaşma uyarınca bölgelerine daha fazla özerklik verilmesini talep ediyor.