Kosova Meclisi'nde kavga çıktı: Milletvekilleri birbirine girdi

Kosova Meclisi'ndeki bir oturum sırasında iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, mecliste konuştuğu sırada Başbakan Albin Kurti'ye su dolu bir pet şişe fırlattı.

İktidar milletvekilleri, Lushtaku'ya tepki göstererek, Kurti'yi korumak için etrafına toplandı.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP