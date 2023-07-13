Kosova Meclisi'nde kavga çıktı: Milletvekilleri birbirine girdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, meclisteki bir oturumda ülkenin kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada kavga çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:13
Kosova Meclisi'nde kavga çıktı: Milletvekilleri birbirine girdi
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Kosova Meclisi'ndeki bir oturum sırasında iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, mecliste konuştuğu sırada Başbakan Albin Kurti'ye su dolu bir pet şişe fırlattı.

İktidar milletvekilleri, Lushtaku'ya tepki göstererek, Kurti'yi korumak için etrafına toplandı.

 

Mecliste gerginliğin tırmanmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

Kurti'ye yönelik yapılan saldırı, ülkenin kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada gerçekleşti.

Yaşanan kavgadan sonra Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, oturuma ara verdi.


Kosova Albin Kurti

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