Kosova Başbakanı Kurti'den NATO'ya çağrı: Barikatları kaldırsınlar
Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR) çağrıda bulunarak, ülkenin kuzeyinde Kosovalı Sırplar tarafından oluşturulan barikatların kaldırılmasını istedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Metohija'da yaşanan gerilimlerinden ardından açıklamalarda bulundu.
Aleksandar Vucic, Kosova ve Metohija için yasal yollarla mücadele etmeye devam edeceğini ve Priştine'nin "Sırp Topluluklar Topluluğu"nu kurması gerektiğini söyledi.
Vucic, "Diğerlerine mesajımız şudur: Sırp Topluluklar Topluluğu'nu kursunlar, Sırpların ve Sırbistan'ın hak ve özgürlüklerine saygı göstersinler, imzalanan anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun davransınlar. İlişkileri ve hayatı hepimiz için normalleştirmeye başlamanın tek yolu budur. Barış, daha iyi bir yaşam ve çocuklarımızın geleceği için tüm yasal yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sırbistan kazanacak" dedi.
KURTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun KFOR birliğine çağrıda bulunarak, Metohija'nın kuzeyinde Kosovalı Sırplar tarafından oluşturulan barikatların kaldırılmasını istedi.
Albin Kurti, "Bir kez daha KFOR'a hareket özgürlüğünü garanti altına alması çağrısında bulunuyorum. KFOR Kosova'da barışçıl ve güvenli bir ortam için bulunuyor, bu da ayrımcılık olmaksızın hareket özgürlüğü anlamına geliyor" diye konuştu.
Kurti, NATO misyon komutanlığından yanıt beklediğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Dün gece saatlerinde bölgede yaşayan Sırplar tarafından barikatlar kurularak kapatılan sokaklara yakın bir alanda devriye gezen EULEX ekibine ses bombalı saldırı düzenlenmişti.
Bölgede görev yapan polis memurlarına da ateş açılmıştı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü