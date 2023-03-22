Kosova, Sırbistan'ın 'Sırp Belediyeler Birliği' önerisini reddettiğini duyurdu
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırpların "özyönetimi" ile ilgili kendisinin hazırladığı "Sırp Belediyeler Birliği" taslağının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından reddedildiğini açıkladı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, anlaşma sürecine Rusya'nın müdahil olmasına atıfta bulunduğu Twitter paylaşımında, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosovalı Sırplar için hazırlayıp, önerdiğim cömert bir özyönetim teklifimi (Sırp Belediyeler Birliği) reddetti" ifadelerine yer verdi.
Kurti ve Vucic, 18 Mart'ta Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmış ancak anlaşma metnini imzalamamıştı.
Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde özyönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.
Taraflardan ayrıca iki ülke arasında 2011 yılında başlayan diyalog sürecinde anlaşmaya varılmış ancak uygulamaya konulamamış tüm maddelerin uygulanması talep ediliyor.
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