Kosova'dan Sırbistan'a yanıt: Seçilenlerin göreve başlaması haklarıdır

Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 27.05.2023 - 15:41

Kosova’da Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu kuzeydeki belediyelere seçilmiş Arnavut kökenli belediye başkanlarının dün polis eşliğinde belediye binasına girmesi ve polisin, bina etrafında toplanan kişilerle çatışması gerilimi tırmandırdı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgede seçilmiş kişilerin belediye binalarına girme hakları olduğunu belirtti. Öte yandan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, orduya hazır ol emri verdiğini açıkladı.

Kosova’da Nisan ayında yapılan yerel seçimlerde Sırbistan sınırına yakın ve Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu İzveçan, Leposaviç ve Zubin Potok belediyelerinde Sırp nüfusu, seçimi boykot etmiş ve sonucunda Arnavut kökenli belediye başkanları seçimleri kazanmıştı.

Sırp nüfusu, belediyelerin birleştirilmesi için seçimi boykot ettiklerini belirtirken dün, özellikle İzveçan’da yeni seçilmiş belediye başkanının binaya girişi esnasında polis ile Sırp kökenli halk arasında çatışma oldu.

NATO KFOR TETİKTE

ABD Dışişleri Bakanlığı ve NATO, Kosovalı yetkililere gerilimi tırmandırmama çağrısı yaparken NATO Sözcüsü Oana Lungescu bugün, “Kosova'daki Enstitüleri derhal tansiyonu düşürmeye ve tüm tarafları durumu diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz. NATO KFOR tetikte olmaya devam ediyor, güvenli ve emniyetli bir ortam sağlayacak” açıklamasını yaptı.

NATO KFOR sosyal medya hesabından yapılan açıklamada durumu takip ettiklerini belirtildi.

”SEÇİLENLERİN GÖREVE BAŞLAMA HAKLARIDIR”

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise “Demokratik seçimlerde seçilenlerin tehdit ve sindirilme olmaksızın göreve başlama hakkıdır. Seçilmiş yetkililer tarafından hizmet edilmek de vatandaşların hakkıdır. Bir demokraside siyasi görüşleri ifade etmenin uygun yolu şiddetli engelleme değil, katılımdır” dedi.

SIRP ORDUSU TETİKTE

Öte yandan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic adına Başkanlık Ofisinden bugün yapılan açıklamada, Kosova polisinin dün Sırp kökenli halka karşı kullandığı güç sebebiyle Sırbistan silahlı kuvvetlerinin en üst düzeyde savaşa hazır duruma getirildiğini belirtti.