Osmani, Kosovalı Sırplara seslendi: Kosova sizin de eviniz

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, ülkede yaşayan Sırplara seslenerek, "Kosova sizin de eviniz." dedi.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:39
Osmani, Kosovalı Sırplara seslendi: Kosova sizin de eviniz
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kuruluna katılarak milletvekillerine konuşma yaptı. Osmani, Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana AP'de konuşan ilk Kosova Cumhurbaşkanı oldu.

Kosova'nın bazı dış etkenler tarafından istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Osmani, ülkenin kuzeyinde son haftalarda artan gerginliğe doğrudan değinmedi.

Osmani, isim vermeden Kosova'da yaşayan Sırplara da seslenerek, "Kosova sizin de eviniz. Sizin korunmuş, kucaklanmış, eşit ve sesini duyurmuş hissetmeniz için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız" dedi.

Komşularıyla bölgesel işbirliği yapmak istediklerini kaydeden Osmani, sürdürülebilir, adil barış, istikrar, egemenliklerine ve toprak bütünlüğüne saygı ile iyi komşuluk ilişkileri istediklerini vurguladı.

Osmani, bu kapsamda Avrupa'dan destek beklediklerini, Kosova'nın Avrupa Birliği ve NATO hedefinden vazgeçmeyeceğini, AB değerlerine ve ruhuna sahip olduklarını söyledi.


Kosova Sırbistan

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