Kosta Rika'da uçak düştü: 5 kişi öldü

Kosta Rika'nın başkenti San Jose yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kosta Rika'da uçak düştü: 5 kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:18

ABD basınındaki haberlere göre, Kosta Rika Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, Tortuguero bölgesinden San Jose'ye gitmek üzere havalanan "Cessna 206 Stationair" tipi uçağın, Pico Blanco Dağı yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Kosta Rika'daki Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, 6 kişinin bulunduğu uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #Kosta Rika #uçak

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