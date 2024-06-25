Copa America'da Brezilya'ya Kosta Rika çelmesi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 08:33

Güncelleme: 25.06.2024 - 08:33

Copa America 2024 D Grubu ilk karşılaşmasında Kolombiya ile Paraguay karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 2-1 kazandı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Daniel Munoz ve 42. dakikada Jefferson Lerma kaydetti. Her iki golün de asistine James Rodriguez yaptı.

Paraguay'ın tek golü ise 69. dakikada Julio Ensico'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kolombiya turnuvaya üç puanla başlarken, Paraguay ise 0 puanda kaldı.

DİĞER MAÇTA GOL SESİ YOK

D Grubu'nda oynanan diğer müsabakada ise Brezilya ile Kosta Rika karşılaştı.

SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da 1'er puan hanesine yazdırdı.