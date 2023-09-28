Kosta Rika'da OHAL ilan edildi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:22

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, dün düzenlediği basın toplantısında "Buraya gelenler, Kosta Rika'dan geçip ABD'ye girmeye çalışıyor" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, göçmen sayısının ciddi ölçüde arttığını belirten Chaves, yetkililere OHAL ilan edilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Chaves açıklamasında Venezuela, Ekvador, Çin, Kolombiya, Haiti, Yemen ve Bangladeş gibi farklı ülkelerden göçmenlerin Kosta Rika'ya akın ettiğini söyledi.

İsviçre merkezli Uluslararası Göç Örgütü'ne göre ağustosta yaklaşık 85 bin kişi ülkeye girdi. Bu sayı temmuza göre yüzde 55 artışa denk geliyor. Eylüldeyse ülkeye giren göçmen sayısı yaklaşık 60 bin oldu.

Kosta Rika Ulusal Acil Durum Komisyonu Başkanı Alejandro Picado ise bu yıl toplamda yaklaşık 386 bin göçmenin ülkeye girdiğini söyledi.

Picado, OHAL kapsamında sınırdaki güvenliklerin artırılacağını belirtirken, geçen hafta polisle çatışan 25 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını ve sınırdışı edilebileceğini ifade etti.

GÖÇMEN SAYISI ARTTI

ABD'ye ulaşmak için Güney ve Kuzey Amerika kıtalarını bağlayan Darien ormanından geçen göçmen sayısıysa bu yıl rekor kırdı.

Kosta Rika'nın yayımladığı rakamlara göre, bu yıl yüzde 20'si çocuklardan ve ergenlerden oluşan yaklaşık 250 bin kişi ormandan geçti. ABD'ye göç etmek için tehlikeli ormanı geçen kişiler Kolombiya'dan Panama'ya ulaşıyor ve buradan da Kosta Rika'ya giriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Chaves, ağustosta Washington'da bir araya gelmiş, burada da düzensiz göç sorunuyla daha etkili biçimde mücadele edileceği belirtilmişti.