Koşu uygulaması savaş gemisinin yerini ifşa etti

Fransa’nın Doğu Akdeniz’e sevk ettiği Charles-de-Gaulle uçak gemisinin konumu, bir deniz subayının herkese açık Strava paylaşımları üzerinden neredeyse gerçek zamanlı biçimde ortaya çıktı.

Le Monde’un haberine göre, Fransız Deniz Kuvvetleri’nde görevli genç bir subayın akıllı saatle kaydettiği koşu verileri, uçak gemisinin ve ona eşlik eden savaş grubunun Kıbrıs’ın kuzeybatısındaki yerini açık etti.

Habere göre “Arthur” adıyla anılan ve kimliği gizlenen genç subay, 13 Mart’ta görev yaptığı geminin güvertesinde koşu yaptı. Yaklaşık 35 dakikada 7 kilometreden fazla mesafe kat eden subayın performans verileri, bağlı olduğu Strava hesabı herkese açık olduğu için internet üzerinden erişilebilir hale geldi.

Bu paylaşımlar, Charles-de-Gaulle ve ona eşlik eden gemilerin Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki konumunun tespit edilmesine yol açtı.

Fransız deniz hava görev grubunun bölgeye gönderildiği zaten biliniyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 Mart’ta, İsrail, ABD ve İran arasında başlayan savaşın ardından bu grubun konuşlandırılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Uçak gemisinin 6 Mart’ta Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiği de duyurulmuştu.

Ancak askeri grubun tam yerinin, üstelik neredeyse canlı denebilecek bir zamanlamayla internette görünür hale gelmesi, güvenlik açısından ciddi bir zafiyet olarak değerlendirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE DOĞRULANDI

Le Monde, Strava verilerini daha sonra elde edilen uydu görüntüleriyle de karşılaştırdı. Arthur’un koşusundan yaklaşık bir saat sonra çekilen görüntülerde, 262 metre uzunluğundaki Charles-de-Gaulle uçak gemisinin ayırt edilebildiği aktarıldı.

Koşu rotasının geminin daha sonra görüntülendiği noktadan yaklaşık 6 kilometre uzakta görünmesi ise iki ihtimali gündeme getirdi: Subayın ya doğrudan uçak gemisinde koştuğu ve geminin bu sırada hareket ettiği ya da eskort gemilerinden birinde bulunduğu değerlendirildi.

Fransız Genelkurmayı, söz konusu paylaşımın yürürlükteki kurallara uygun olmadığını belirtti. Açıklamada, personelin “dijital hijyen” konusunda düzenli olarak uyarıldığı ifade edilirken, komutanlık tarafından gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAR YAŞANDI

Haberde, yalnızca Arthur’un değil, görevdeki başka deniz personelinin de herkese açık Strava profilleri üzerinden konum bilgisi paylaşabildiği belirtildi. Bu profillerde güverteden fotoğraflar, diğer askerler ve gemi içindeki spor alanlarına ilişkin görüntülerin de yer aldığı ifade edildi.

Le Monde, 2024 sonbaharında yayımladığı “StravaLeaks” dosyasında da benzer güvenlik açıklarını gündeme taşımıştı. Bu dosyada, Fransa, ABD ve Rusya liderlerinin korumalarının spor uygulamaları üzerinden takip edilebildiği ortaya konmuştu.

Ocak 2025’te ise Fransız nükleer denizaltılarında görevli bazı personelin Strava paylaşımları üzerinden devriye takvimine ilişkin bilgilerin açığa çıktığı belirtilmişti.