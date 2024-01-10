'Kötü başörtüsü' taktıkları için Taliban kırbaçladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 10.01.2024 - 13:27

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 16 yaşındaki kız çocukları tutuklandı. Alışveriş merkezlerinde, sınıflarda ve sokak pazarlarında gözaltına alınan kızlar, "kötü başörtüsü takmak ve başkalarını kötü başörtüsü takmaya teşvik etmek" ve makyaj yapmakla suçlandı.

16 yaşındaki Lale, İngilizce dersinde diğer bazı kızlarla birlikte Taliban tarafından tutuklandığını ve bir polis kamyonuna bindirildiğini, gitmeyi reddeden kızların dövüldüğünü, kendisinin ise kırbaçlandığını söyledi. Babası daha sonra "ahlaksız kız yetiştirdiği" gerekçesiyle dövüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lale, "Kıyafetim mütevazıydı ve hatta yüzüm de örtülüydü. Bu Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden bu yana benim kendimce aldığım bir önlemdi. Ama yine de kıyafetimin uygunsuz olduğu konusunda ısrar ederek beni dövdüler." dedi. İki gün iki gece gözaltında tutulan Lale, Taliban'ın kendilerini İngilizce öğrendikleri ve yurtdışına çıkma arzuları nedeniyle defalarca kafir olarak lanetlediğini söyledi.

Toplum büyüklerinin araya girmesi ve zorunlu başörtüsü olmadan evinden çıkmayacağına dair bir belge imzalaması üzerine serbest bırakıldı. Ayrıca İngilizce derslerine girmesi de yasaklandı.

Gözaltılar, BM Güvenlik Konseyi'nin özellikle cinsiyet ve kadın hakları konusunda Taliban'la temasa geçmek için özel bir elçi talep etmesinden sonra gerçekleşti. Ancak Taliban bu öneriyi, dışarıdan çözümler dayatarak durumu daha da karmaşık hale getireceğini öne sürerek reddetti.