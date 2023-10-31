Taliban'ın 'kısa sakallı öğretmenlerin işine son vereceği' öne sürüldü

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:41

Afganistan'ın kuzeyindeki Sarpul vilayetinin eğitim departmanı başkanı Mevlevi Muhammed Rahmani, okul öğretmenlerine ve çalışanlarına gönderdiği bir mektupta "yönetimdeki yaklaşık 168 öğretmen ve çalışanın İslam hukukuna ve öğretilerine uymadığını" söyledi.

Taliban Eğitim Dairesi Başkanı tarafından Sarpul Vilayeti'ne bağlı şehirlerdeki eğitim dairelerine gönderilen mektupta 168 kişinin listesi ve kişisel bilgileri yer alıyordu.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, hükümet yetkilisi bu mektupta bu kişilerin işlediği suçun kısa sakal olduğunu yazdı.

Rahmani mektubunda, uyarısına uymayanlara verilecek cezaya dikkat çekerek, açıklamada adı geçen öğretmen ve çalışanların Taliban hükümetinin İslam hukuku tanımına uymamaları halinde işten çıkarılacaklarını açıkladı.

Independent Persian gazetesine Sarpul kentinden bu mesajı gönderen kaynak, Taliban Eğitim Dairesi yetkililerinin, önceki cumhuriyet hükümeti döneminde istihdam edilen öğretmen ve çalışanları, din ve şeriata bağlı kalmadıkları takdirde toplu olarak işten çıkarma yoluna başvurduğunu söyledi.