Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından... O ülke, vize sayısını bir önceki yıla kıyasla üçe katladı
Japonya, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının etkisiyle, 2023'te yabancı uyruklulara verdiği vize miktarını önceki yıla kıyasla üçe katladı.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Japonya'da, geçen yıl yabancı uyruklulara tahsis edilen vize sayısı önceki yıla göre 3 kat artarak 4,16 milyona yükseldi.
Kovid-19 salgını kaynaklı kısıtlamaların Nisan 2023'te kaldırılması sonrası artan yabancı turist ilgisi, vize sayısına olumlu yansıdı.
Geçen yıl toplam vize pastasının yaklaşık yüzde 60'ına denk gelen 2,43 milyon vize Çin vatandaşlarına tahsis edildi.
EN YÜKSEK ORAN 2019'DAYDI
Akabinde en yüksek oranda vize sırayla 520 bin adetle Filipinler, 330 bin adetle Vietnam ve 190 bin ile Endonezya vatandaşlarına verildi.
Toplamda tahsis edilen vizenin yaklaşık yüzde 80'i, 90 güne kadar geçerli "kısa süreli vize" olarak kayda geçti.
Japonya'nın resmi kayıtlara geçen en yüksek oranda vize tahsisi yaklaşık 8,28 milyonla 2019 yılında gerçekleşmişti.
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