Kral III. Charles'ın görevlendirdiği ilk başbakan Rishi Sunak olacak

25 Ekim 2022 Salı, 09:53

İngiltere'de başbakan Liz Truss'ın istifası ile ortaya çıkan siyasi krizin ardından Rishi Sunak başbakanlık görevini devralarak ülkenin 57. Başbakanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, Rishi Sunak, bu sene başbakanlık konutu 10 numaranın üçüncü başbakanı olmak için Kral III. Charles ile görüşecek ve görevi devralacak.

Rishi Sunak, Kral'dan görevi aldıktan sonra Downing Sokağı'nda basın açıklaması yapacak.

Sunak, Kral III.Charles'ın görev verdiği ilk Başbakan olacak.

Sunak, Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt'un yarıştan çekilmesi ile Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olan Sunak, 42 yaşında olması sebebiyle de ülkenin en genç başbakanı oldu.

Eski başbakan Liz Truss'ı, 8 Eylül'de hayatını kaybetmeden önce Kraliçe II. Elizabeth görevlendirmişti.