Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu
İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın, dün başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde belgeleri imzaladığı esnada masadaki kalemi alması için görevliye el işaretiyle yaptığı hareket ve mimikleri ülkenin gündemine oturdu.
Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu.
İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan yemin törenine, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.
Törende, Charles'ın, yeni kral ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada yer kalmayınca görevliye kalemleri alması için el işaretiyle yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kral Charles, belgeler masayı kaplayıp rahat hareket edemeyince, salonda bulunan görevliden bu kez de dişlerini sıkarak kalemleri kaldırmasını istedi.
Charles'ın el hareketi ve mimiklerinin yer aldığı görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hesaplarından paylaşıldı ve görüntüler milyonlarca kez izlendi, birçokları tarafından ise eleştirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, yeni Kral Charles'ın masadaki kalemleri kaldırmaya bile tenezzül etmediği ve bu hareketlerin krala yakışmadığı yorumunda bulundu.
Öte yandan, bazı kullanıcılar ise Charles'ın, annesini yeni kaybetmiş olmasının verdiği üzüntüyle bu şekilde hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.
İlgili Haberler
- ABD'de başarıyla gerçekleşen organ nakli sayısı 1 milyona ulaştı
-
Video Haberler
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Cemevinin dilek ağacını yakanlar hakkında yeni gelişme
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu