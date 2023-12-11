Kral Charles'ın bir tutam saçı ve berber makası satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:04

İngiltere Kralı III. Charles'ın bir tutam saçı ve çocukluk berberinin makası 10 bin sterline satışa çıkarıldı.

1960'lı yıllarda Kraliyet kuaförü merhum George Crisp tarafından kesilen Charles'a ait olduğu belirtilen saç tutamı oldukça dikkat çekti.

İlk olarak George VI'nın sakalını kesen Crisp, babasının 1952'deki ölümünden sonra Kraliçe II. Elizabeth tarafından tutuldu.

Berber Crisp'in, Kral Charles ile geçirdiği zamanın bir hatırası olarak saç tutamını sakladığı kaydedildi.

İnternet üzerinden açık artırmaya çıkarılan "Kral Charles III Koleksiyonu"nda, Charles'ın berbere gönderdiği bir Noel kartı da yer alıyor.

Daha önce Crisp'in soyundan gelen biri tarafından satılan koleksiyonda gümüş makas ve plastik kahverengi tarağın yanı sıra II. Elizabeth'in 1971 yılında Bay Crisp'e emekliliğinde 42 yıllık kraliyet hizmeti için teşekkür etmek üzere Buckingham Sarayı'na gönderdiği bir davetiye de yer alıyor.

Eşyaları satışa çıkaran Paul Fraser, şunları kaydetti.

"Charles III'e ait hiçbir hatıra sizi gerçek adama saçından daha fazla yaklaştıramaz. Bir imzadan daha samimi ve kesinlikle bir taç giyme çay havlusundan daha nadir. Bu saç tutamı, 1960'larda kafasından kesildiğinde Charles henüz Gordonstoun'da bir okul çocuğuydu ve hayatı önünde uzanıyordu. Koleksiyon, kraliyet ailesinin kişisel kuaföründen gelen harika bir kaynağa sahip, bundan daha iyi bir referans alamazsınız."