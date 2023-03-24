Kral III. Charles'ın ziyareti ertelenince yemek iptal oldu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:34

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:39

Fransa'da yaşanan emeklilik reformu yasası protestoları nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılması planan yemek iptal edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ve İngiltere Başbakanlık Ofisi, Versay Sarayı yerine Elise Sarayı'nda yapılması planlanan yemeğin, Kral III. Charles'ın Fransa ziyaretinin iptal olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İptal kararı, Cumhurbaşkanı ve Kral arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Fransız ve İngiliz hükümetleri tarafından alındı. Bu devlet ziyareti mümkün olan en kısa sürede yeniden düzenlenecektir" denildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi ise, "Kral Charles'ın Fransa ziyaretinin ertelenmesi kararı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın İngiliz hükümetinden ziyaretin ertelenmesini istemesinin ardından iki tarafında onayı ile alındı" açıklamasında bulundu.

Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yemek, 6 Mayıs'ta resmen taç giyecek olan İngiltere'nin yeni hükümdarı için bir "vurgu" olacaktı.

Kral III. Charles, Kraliçe eşi Camilla ile birlikte Paris'e seyahat etmesi ve çiftin Versay Sarayı'nda, Macron tarafından özel olarak davet edilen 200 konukla birlikte yemek yemesi bekleniyordu.