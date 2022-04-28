Kral Selman: Yemen'e desteğimiz sürecek

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:22

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, dün resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile ilk kez bir araya geldi.

Görüşmede Kral Selman, Yemen ve bölgede barışın sağlanması için gösterilen tüm çabaları destekleyeceğini yineledi.

KRAL SELMAN: BAŞKANLIK KONSEYİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

Kral Selman bin Abdulaziz, "Suudi Arabistan, Yemen halkına istikrar ve güvenliği sağlayacak Başkanlık Konseyini desteklemekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, görüşmede, Suudi Arabistan'ın ülkenin ekonomisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın, Başkanlık Konseyine bölgenin istikrarı için geçiş dönemi görevinde verdiği desteğin önemini vurguladı.

YEMEN'E YARDIMLAR

Yemen Başkanlık Konseyi'nin kurulmasının hemen akabinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaklaşa Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolar, ayrıca akaryakıt temini ve kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 1 milyar dolar sunacağını duyurmuştu.