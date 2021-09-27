Kralı 2. Abdullah, Lapid’le İsrail-Ürdün ilişkilerini konuştu
İsrail medyasında Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le gizlice görüştüğü iddia edildi.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, görüşmenin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü. Haberde, Lapid ile Abdullah’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ve ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları masaya yatırdıkları kaydedildi. Lapid, temmuzda Ürdünlü mevkidaşı ile bir araya gelmiş, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da ağustosta Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
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