Kralı 2. Abdullah, Lapid’le İsrail-Ürdün ilişkilerini konuştu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Kanal 12 televizyonunun haberinde, görüşmenin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü. Haberde, Lapid ile Abdullah’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ve ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları masaya yatırdıkları kaydedildi. Lapid, temmuzda Ürdünlü mevkidaşı ile bir araya gelmiş, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da ağustosta Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.