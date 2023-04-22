Kraliçe Elizabeth'in bu fotoğrafı ilk kez yayımlandı!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:14

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:14

70 yıl süreyle tahtta kalan Kraliçe Elizabeth'in ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş ve daha önce görülmeyen karesi paylaşıldı.

Fotoğraf, Galler Prensi Harry ve Prenses Kate'in resmî sosyal medya hesabından yayımlandı.

"GEÇTİĞİMİZ YAZ ÇEKİLDİ"

Paylaşımda "Bugün Majesteleri Kraliçe Elizabeht'in 97. doğum günü olacaktı. Kraliçe'nin torunlarıyla çekildiği bu kare geçtiğimiz yaz Balmoral'da çekildi" ifadeleri kullanıldı.

İşte o fotoğraf: