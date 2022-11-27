Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne ilişkin yeni iddia
Birleşik Krallık'ın tahtta en uzun süre kalan ismi Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Ölüm nedeni kayıtlara 'yaşlılık' olarak geçse de yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin ölüm nedeni 'yaşlılık' olarak açıklanmıştı.
Yakında çıkacak biyografik kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in kanserden öldüğü ve son zamanlarını acı içinde geçirdiği öne sürüldü.
'KANSER' İDDİASI
Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar, televizyon sunucusu ve eski milletvekili Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'de (Elizabeth: Samimi Bir Portre) 8 Eylül'de ölen Kraliçe'nin şiddetli kemik ağrılarıyla kendini gösteren kanser türü multipl miyelomdan muztarip olduğu ifade edildi.
'YAŞLILIKTAN ÖLDÜ' DENİLMİŞTİ
96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Öte yandan Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; kitabın DailyMail'de paylaşılan kesitlerinde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:
"Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu."
Kitapta miyelomun en yaygın semptomunun özellikle bel ve leğen kemiklerinde görülen ağrılar olduğu ve bu kanser türünün çoğunlukla yaşlıları etkilediği not edildi.
29 OCAK'TA SATIŞA ÇIKACAK
Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında "sınırlı vaktinin kaldığını" bildiğini yazdı:
"Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti."
29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.
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